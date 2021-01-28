علاء السيد: «الدنمارك قالوا علينا فريقاً سهلاً.. ولقناهم درساً قوياً بالمونديال».. فيديو

قال علاء السيد، مدير إدارة المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد، إن منتخب مصر أعطى الدنمارك درسًا قويًا بعد الأداء الذي قدمه خلال المباراة، رغم الهزيمة المشرفة والخروج من دور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد 2021.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن منتخب الدنمارك، قبل المباراة قال إن منتخب مصر سهلًا ويعلم أخطاءه جيدًا إلا أن أحفاد الفراعنة فاجئوا المنافس بالأداء القوي الذين قدموه على مدار المباراة، وأعطوه درسًا قويًا، موضحًا أن الدنمارك سيهبط بقوة مستواه في نصف النهائي، بعدما قدم كل ما لديه خلال المباراة فنيًا وبدنيًا، لذلك من المتوقع أن لا يستمر بالبطولة.

وتابع أن كأس العالم أصبح إعداد لأولمبياد طوكيو 2021، وأصبح لدينا منتخبًا قويًا يستطيع المنافسة والتتويج بالبطولات في المستقبل، وهذا الجيل قادر على تحقيق طموحات الجماهير.