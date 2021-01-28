تعادل فريق ليستر سيتي مع نظيره إيفرتون بهدف لمثلهما، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي. افتتح الكولومبي جيمس رودريجيز، التسجيل لفريقه إيفرتون في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، استطاع البلجيكي تيليمانس تسجيل هدف التعادل لـ ليستر في الدقيقة 67، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 39، في المركز الثالث، ورصيد إيفرتون للنقطة 33 في المركز السابع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليستر يتعادل مع إيفرتون 1-1 في البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.