نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق جديد من الزمالك بشأن رحيل مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، أن التفاوض مع سانت إيتيان لرحيل مصطفى محمد مرفوض شكلا وموضوعا خلال الفترة الجارية.

وقال سالم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن جالاطا سراي يفاوض الزمالك شفويا لضم مصطفى محمد ولا يوجد عرض رسمي حتى الان عكس ما تردد خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن باتشيكو المدير الفني للفريق يحسم مصير أيمن حفني مع الزمالك بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري.

وأتم ان ايمن حفني لاعب مميز والجميع يقدره داخل نادي الزمالك سواء ادارة او اللاعبين او الجماهير مؤكدا ان القرار في يد باتشيكو.الزمالك: رحيل مصطفى محمد لسانت إيتينان مرفوض ولايوجد عرض رسمي من جالاطا سراي لضه

أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، أن التفاوض مع سانت إيتيان لرحيل مصطفى محمد مرفوض شكلا وموضوعا خلال الفترة الجارية.

وقال سالم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن جالاطا سراي يفاوض الزمالك شفويا لضم مصطفى محمد ولا يوجد عرض رسمي حتى الان عكس ما تردد خلال الفترة الماضية.

وأضاف، أن باتشيكو المدير الفني للفريق يحسم مصير أيمن حفني مع الزمالك بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري.

وأتم، ان ايمن حفني لاعب مميز والجميع يقدره داخل نادي الزمالك سواء ادارة او اللاعبين او الجماهير مؤكدا ان القرار في يد باتشيكو.