نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق أرسنال، نظيره مانشستر يونايتد، يوم السبت المقبل 30 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد خسر فريق مانشستر يونايتد بالأمس على يد شيفيلد يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولدترافورد.