بعد نهاية مباريات دور الثمانية لمونديال اليد.. تحديد المراكز من الخامس إلى 32

بعد نهاية مباريات دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة لليد، مصر 2021، تحددت المراكز من الخامس إلى 32 في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.
وأنهت مصر مشوارها في البطولة بالمركز السابع، بعد الخسارة أمام الدنمارك بالرميات الترجيحية.
والإنجاز الأفضل لمصر كان احتلال المركز الرابع في نسخة عام 2001 بفرنسا.
وحسب لائحة البطولة الجديدة، لم يعد هناك مباريات لتحديد المراكز خارج المربع الذهبي.
ويتم تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بالبطولة حسب نتائج المنتخبات في دور المجموعات الرئيسي.
وحسب نتائج الدور الرئيسي، تحتل مصر المركز السابع في أفضل 8 منتخبات بالبطولة، فيما تحل قطر ثامنا، بعد الخسارة أمام السويد بنتيجة 35-23.
من جهة أخرى، فازت إسبانيا على النرويج 31-26، وفازت فرنسا على المجر بنتيجة 35 - 32.
وبالتالي يكون الترتيب النهائي للبطولة خارج المربع الذهبي:
5- المجر
6- النرويج
7- مصر
8- قطر
9- سلوفينيا
10- البرتغال
11- الأرجنتين
12- ألمانيا
13- بولندا
14- الاتحاد الروسي
15- كرواتيا
16- سويسرا
17- بيلاروسيا
18- البرازيل
19- اليابان
20- أيسلندا
21- البحرين
22- الجزائر
23- مقدونيا الشمالية
24- أوروجواي
25- تونس
26- النمسا
27- تشيلي
28- الكونغو الديموقراطية
29- المغرب
30- أنجولا
31- كوريا الجنوبية
32- كاب فيردي
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