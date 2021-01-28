نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن وجود أزمة داخل النادي الأهلي بسبب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قطر يوم الجمعة المقبل، لملاقاة الدحيل القطري في ربع نهائي المسابقة، يوم الرابع من شهر فبراير المقبل.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "وليد سليمان تواصل اليوم مع الطبيب الخاص به وقال له أنه تعافى من إصابته، وجاهز للمشاركة مع الفريق".

وتابع، "وليد سليمان غير مقتنع بقرار استبعاده من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية، ويرى أن من حقه الانضمام لقائمة الفريق، خاصة أنه سليم ولا يعاني من شيء".

وواصل، "الأهلي عرض على وليد سليمان السفر مع الفريق إلى قطر، ولكن دون أن ينضم لقائمة الفريق بكأس العالم للأندية".