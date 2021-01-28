بعد الفوز على الزمالك.. المصري تحت 19 عامًا يفوز خارج ملعبه على الإنتاج الحربي بهدف

واصل فريق المصري تحت 19 عام ” الفئة العمرية 2001 ” تحت قيادة مديره الفني الكابتن أشرف عبد اللاه تحقيق نتائجه الطيبة ببطولة الجمهورية لتلك الفئة العمرية وذلك بعد فوزه خارج ملعبه على فريق الانتاج الحربي بهدف واحد للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء بالملعب الفرعي لاستاد السلام بالقاهرة وأدارها طاقم تحكيم مكون من أحمد جمال سعد حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى جودة وعمرو عبد الراضي كمساعدين.

دخل لاعبو المصري المباراة بروح عالية خاصة بعد الفوز منذ أيام على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ومنذ بداية المباراة وضح ارتفاع المستوى الفني والبدني للاعبي المصري الذين سيطروا على كافة مجريات الشوط الأول ، ونجح ابراهيم سعيد لاعب فريق تحت 17 عام “2003” المصعد الى الفريق الأول في ترجمة تلك السيطرة باحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع وهو الهدف الذي أعطى لاعبي المصري دفعة معنوية عالية خلال الشوط الثاني من المباراة الذي شهد ضغط مكثف من فريق الانتاج الحربي الا أن تألق الحرس الأمين ايهاب العايدي ومن أمامه خط الدفاع الصلد نجح في الخروج بالمباراة لبر الأمان ليحرز المصري فوزًا غاليًا خارج ملعبه على الانتاج الحربي في بشرة خير للفريق الأول للمصري والذين سيخوض بعد غد الجمعة مباراته بالجولة العاشرة أمام الانتاج الحربي أيضًا.

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مثل المصري في المباراة : ايهاب العايدي لحراسة المرمى ، عبد الله حمدي ، اسلام عصام ، محمد أحمد ، عبد السلام أحمد لخط الظهر يتقدمهم الثنائي أحمد شداد ، عبد الحميد محمد كقاعدة ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي ابراهيم سعيد ، محمد يوسف ، عمر الجرايحي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مهند صادق .

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك.أشرف عبد اللاه مديرًا فنيًا ، ك. محمد منصور مدربًا ، ك.طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي ك. السيد الجراحي ادارىًا ، فيما يتكون جهاز الإشراف من : د.ميمى عبد الرازق مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصورى المدير الادارى للقطاع ، ك.السيد الناغى المشرف على تدريب حراس المرمى ، ك.ابراهيم الصفتى شئون اللاعبين ، د.احمد عبد الرازق اخصائي نفسى ، ك.ميدو عامر منسقا لقطاع الناشئين.