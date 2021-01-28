الهاني سليمان: وقعت للأهلي 3 مرات.. وقرار عودة الحراس الأجانب خاطئ

كشف الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، حقيقة توقيعه للنادي الأهلي سابقًا، بعد الأخبار التي ترددت عن اقترابه من التواجد داخل جدران الأهلي فى بداية مسيرته عندما كان بنادي الاتحاد السكندري .

وقال الهاني فى تصريحاته لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: وقعت للنادي الأهلي عام 2008 ثم 2009 ثم 2013، ولكن الصفقة لم تتم بسبب اختلافات فى عددة امور آنذاك ، لكني وقعت مع مدير التعاقدات ثلاث مرات من أجل التواجد الأهلي.

وأضاف:« قرار اتحاد الكرة المصري ممثلة فى اللجنة الثلاثية الت تدير بتواجد حراس أجانب، قرار خاطئ للغاية، خاصة وأن الدوري فى الوقت الحالى يتواجد فيه أكثر من حارس مميز وقرار الاتحاد بعودة الحراس الأجانب قد يضعف هذا المركز فى منتخب مصر.

وأشار الهاني إلى أن أي نادي فى الدوري حال التعاقد مع حارس اجنبي ستكون الأولوية له خاصة وأنه قام بالتعاقد معه بمبالغكبيرة من أجل تقديم الإضافة للفريق، وهذا سيؤثر سلبًا على كل حراس الدوري الممتاز.

واختتم الهاني سليمان بالحديث عن مدربه فى سموحة أحمد ناجي مدرب المنتخب السابق قائلا:« قدم لي الكثير منذ أن تواجد في الجهاز الفني لنادي سموحة، هو مميز للغاية، ولديه طرق مختلفة في تدريب حراس المرمي ليصلون لأعلى مستوى فني وبدني خلال المباريات.