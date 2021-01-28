نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اخر مستجدات الدوري الانجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الدوري الانجليزي من اقوى وافضل الدوريات على الاطلاق ويبتعد عن منافسيه من الدوريات الخمسة الكبرى باشواط كبيرة بسبب المنافسة الشريفة التي تدور داخله بين اروع الفرق اذ يعتبره عشاق الساحرة المستديرة الدوري الابرز والافضل والاكثر اثارة وفيم يلي تلخيص لاهم ما يحدث في هذا الدوري العملاق من اخبار الفرق والمدربين وكذا الترتيب ناهيك عن النقاط والمباريات فابقوا معنا.

فريق ليفربول:

الفريق الذي حاز على الدوري في موسمه السابق والذي يحتل المرتبة الخامسة هذا الموسم برصيد 34 نقطة بعد اجتيازه ل19 جولة من الدوري ويعاني هذا الاخير من انتكاسة حقيقيه في اخر جولاته سواء في الدوري او الكاس كانت اخر خسائره امام اليونايتد الذي عاد بقوة هذا الموسم كانت نتيجة اللقاء بينهما تشير ل3/2 لصالح الشياطين الحمر وقبل ذلك عنى رفقاء صلاح من عدة خسائر ابرزها الخسارة من ثاوثهامبتن بالاضافة الى التعادل امام ويست بروميتش ذاك الفريق المتواضع ولعشاق المستديرة نضرب لكم موعدا اليوم مع مباراة في القمة لليفربول امام توتنهام ونامل ان تعود الليفر للفوز ما يجعلها على السكة الصحيحة ويضمن لنا دوريا مليئا كعادته بالتشويق.

مانشستر سيتي

او كما يسميه البعض نادي الاموال نظرا للميزانية الضخمة التي يصرفها فالانتقالات واجور طاقمه الفني الفريق الذي يتميز بلعبه القائم على التمرير الدقيق يتربع حاليا على عرش الدوري الانجليزي وان كان ذلك مؤقتا بعد فوزه الضخم بخمسة اهداف نظيفه على نظيره ويست بروميتش باداء خرافي ليتصدر بمجموع نقاط قدره 41 نقطة شهد الفريق في هذا الموسم منحى تصاعدي في الاداء اذ بدا الموسم بانتكاسات عدة ابرزها الخسارة امام ارسنال في الكاس بواقع هدفين لصفر تليها الخسارة امام ليستر سيتي بخمسة اهداف ليستفيق بعد ذلك عائدا لمستواه المعهود محققا بذلك صدارة وان كانت غير مطمئنه نظرا لتقارب نقاطه مع نقاط ملاحقيه.

مانشستر يونايتد

فريق الشياطين الحمر الفريق الذي اشعل النار في هذا الموسم بفضل عودته للمنافسة داخل الدوري وبقوة اذ تصدر الدوري في الجولة السابقه بعد تعادله مع ليفربول حامل اللقب وفوزه بعدها على فولهام ليصبح وصيفا هذه الجولة بعد سقوطه في فخ شيفيلد يونايتد بواقع هدفين لواحد ليصبح ثانيا برصيد 40 نقطة على امل ان يرجع للمنافسة عند مقابلته للارسنال هذا السبت فكونوا في الموعد.

تشيلسي

الفريق الازرق والذي شهد هذا الموسم تذبذبات في كبيرة في المستوى ادت الى مشاكل ادارية نتج عنها اقالة المدرب لامبارد ليخلفه توخيل توماس بعد اقالة هذا الاخير من راس العارضة الفنية للفريق الباريسي ليتعادل توخيل في اول مباراة له امام الذئاب ولفرهامبتون تعادلا عقيما من الاهداف ليكون ثامنا في الدوري الانجليزي ب30 نقطة بعد جولته العشرين ليشهد تشيلسي احد اسوء مواسمه على امل ان يعود لمجده والجدير بالذكر ان الجولتين القادمتين لن تكون امرا هينا اذ يواجه فريق بيرنلي العنيد يوم الاحد القادم ثم توتنهام تواليا مع كامل الرغبة في تحقيق الاهداف المرجوة مع مدرب جديد جدير بالثقة توخيل توماس.

ليستر سيتي

الفريق المتحدي والذي يظهر منافسة عظيمة برغم امكانياته المتواضعة مقارنة بباقي الفرق اذ يحوز الفريق على المرتبة الثالثة بواقع 39 نقطة ليضمن لحد الساعة مكانة في دوري الابطال للموسم المقبل ليستر وكما عودنا بنديته امام كبار الفرق على غرار تشيلسي الذي اطاح به في الجولة 18 من الدوري بنتيجة هدفين نظيفا ناهيك عن تعادله امام رفقاء بوغبا بهدفين لمثلها يسبقها فوز مثالي على توتنهام بهدفين لصفر وقبل هذا وذاك فوزه العريض على المتصدر الحالي مانشستر سيتي بخماسية لهدفين ليستحق وبجدارة لقب قاهر العمالقة في الدوري الانجليزي.

ويست هام

او بالحرى معجزة الموسم الفريق المفاجاة الذي يحدث ضجة كبيرة في الوسط الانجليزي ليكون رابع في الدوري الانجليزي برصيد 35 نقطة باداء ووتيرة متصاعدة ولعل فوزه المتتالي على كل من كريستال بلاس و ويست بروميتش وبيرنلي اكبر دليل على ذلك ليضرب موعدا وتحديا كبير عند لقائه مع الكبير ليفربول في الجولة القادمة من الدوري الانجليزي يوم الاحد راغبا في اكمال مسيرته ومضاعفة فرصه في الدوري الانجليزي فاياكم وتفويت الاثارة.