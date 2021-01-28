المقاولون العرب يواصل استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباتهم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمواجهة إنبي، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.
وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول للذئاب بقيادة عماد الناس صفحة الخسارة الأخيرة أمام سموحة بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة التاسعة من عمر الدوري .
ويعمل الجهاز الفني للمقاولون بقيادة النحاس مع علاء عبد الغني المدرب العام على تصحيح الأخطاء الدفاعية التى تسببت في استقبال الفريق لـ 5 أهداف خلال أخر مباراتين أمام الأهلي وسموحة فى ظل تقدم الفريق فى النتيجة فى بداية اللقاء ، كما يعمل الجهاز على الارتقاء بالجانب البدني للاعبين والذي كان واضحا انخفاض معدله مما ادى للهزيمة فى آخر لقائين.
ويحتل المقاولون المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط بعد خوض 9 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة وتعادلوا في مباراتين وخسروا 6 مباريات أخرى.
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