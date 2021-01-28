نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يطلق تصريح غير متوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، والمدير الفني لفريق طنطا أنه أفضل مدرب فى مصر رغم سوء النتائج التي تعرض لها فريق طنطا في القسم الثاني.

وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "خلوني أمسك فريق فى الدوري الممتاز واتفرجوا على النتائج ولم أخوض فترة إعداد مع فريق طنطا والفريق لم ينسجم حتى الآن".

وأضاف: "إدارة الأهلى توفر لبن العصفور لموسيماني وهو فى جنة ولو درب فريق فى القسم الثاني سيرحل بعد مباراة واحدة".

ويستعد الأهلي للسفر إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم.