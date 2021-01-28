نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد اليد: قمنا بتجديد عقد مدرب المنتخب وسعيد بالاداء أمام الدنمارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، على خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس العالم المقامة في مصر، على يد الدنمارك من دور ربع النهائي، مساء أمس.

وعبر هشام نصر عن سعادته بمستوى المنتخب الوطني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " سعيد بلاعبي منتخب مصر، كانوا علي قدر الحدث وقدموا أداء كبير يفتخر به الجميع".

وأوضح، "قمنا بتمديد تعاقد مع باروندو المدير الفني لمنتخب اليد، إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، ونتائجه تتحدث عنه".

وواصل، "دخلنا مباراة الدنمارك والناس بتقول يارب منخسرش بنتيجة كبيرة، وكون إننا خرجنا من المباراة باللوم فقط على بعض النقاط والتفاصيل الصغيرة أمام بطل العالم فهذا نجاح كبير".