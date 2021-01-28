نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن عرض سانت ايتيان للتعاقد مع مصطفي محمد وصل إلى 5 مليون دولار، ولكن تم رفضه بشكل قاطع، مؤكدا أن اللاعب لن ينتقل إلى النادي الفرنسي، في الوقت الذي قام فيه اللاعب بالضغط على الإدارة البيضاء للانتقال إلى سانت اتيان.

وأشار إلى أن مصطفي محمد قال لمسؤولي الزمالك أنه لايريد الاحتراف في صفوف نادي جالاتا سراي التركي، موضحا أنه اقترب من الانتقال إلى نادٍ أوروبي آخر.

واستكمل، "مسئولو الزمالك قالوا لمصطفي محمد انسى الانتقال لسانت ايتيان، حتى لو دفعوا 20 مليون دولار".

وأكد أن مصطفى محمد بدأ يميل لفكرة الانتقال إلى فريق أوروبي آخر غير سانت ايتيان، قائلا، "أقول لصحيفة"ليكيب" خبركم غير صحيح، ومصطفى محمد لن ينتقل لسانت ايتيان".

وواصل، "مصطفى محمد سينتقل لنادي أوروبي كبير، على سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 4 مليون دولار، وسيتم الإعلان غدا عن كامل تفاصيل التعاقد".