نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: رئيس نادي مارسيليا معجب بأداء منتخب مصر لليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن جاك هنري إيرود رئيس نادي مارسيليا الفرنسي، أبدى إعجابه الشديد بأداء المنتخب المصري الأول لكرة اليد.

وكان منتخب مصر الأول لكرة اليد خرج من بطولة كأس العالم، أمام نظيره الدنمارك، مساء أمس الأربعاء، من دور ربع النهائي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "رئيس مارسيليا تحدث معي وأشاد بأداء لاعبي منتخب مصر لليد".

وأكد ميدو أن لاعبو منتخب مصر لكرة اليد مقاتلين، وقدموا مباراة مشرفة أمام الدنمارك يستحقون عليها تحية جميع المصريين.