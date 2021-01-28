نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالعال: استمرار مصطفي محمد مش في مصلحة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني لفريق طنطا، أنه من الأفضل رحيل مصطفي محمد مهاجم فريق الفارس الأبيض للإحتراف الأوروبي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "استمرار مصطفي محمد مع الزمالك لن يفيد نادي الزمالك على الإطلاق بسبب تركيزه فى ملف الإحتراف فقط وليس التدريبات".

وأضاف: "أشجع مصطفي محمد على الإحتراف لأنها فرصة لن تتكرر مرة أخري وأعذر اللاعب على موقفه الحالي مع مسؤولي النادي".

ويلتقي الزمالك مع المقاصة اليوم الخميس في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.