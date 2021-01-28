نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سموحة يصدم نجم الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى احمد صالح المدرب العام لفريق سموحة، أن عودة أيمن حفني للزمالك لن تكون مفيدة على حد قوله.

وقال صالح لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشىة صدى البلد: حفني كان متواجدا في الزمالك قبل ذلك و"قصر في حق نفسه"، فماذا يضيف حاليا؟َ!

وأردف: اذا كان وجوده مفيد اهلا به وان لم يقدم شيئا فعلينا ان لا نتعامل بالعاطفة.

وأكد: الزمالك يبحث دائما عن البطولات والامر في النهاية في يد مجلس الادارة، واذا كنت مسئولا لااعتقد انني سأوافق، ولكن من الممكن ان يقيموا له احتفالية كبيرة او مباراة اعتزال.