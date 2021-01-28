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مدرب سموحة يصدم نجم الزمالك السابق

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أحمد جودة - القاهرة - يرى احمد صالح المدرب العام لفريق سموحة، أن عودة أيمن حفني للزمالك لن تكون مفيدة على حد قوله.

وقال صالح لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشىة صدى البلد:  حفني كان متواجدا في الزمالك قبل ذلك و"قصر في حق نفسه"، فماذا يضيف حاليا؟َ!

وأردف: اذا كان وجوده مفيد اهلا به وان لم يقدم شيئا فعلينا ان لا نتعامل بالعاطفة.

وأكد: الزمالك يبحث دائما عن البطولات والامر في النهاية في يد مجلس الادارة، واذا كنت مسئولا لااعتقد انني سأوافق، ولكن من الممكن ان يقيموا له احتفالية كبيرة او مباراة اعتزال.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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