نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير بطولة العالم لليد يشيد بمستوى منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسين لبيب مدير بطولة العالم لليد، أن الجميع فخور باللاعبين في مباراة الدنمارك والاداء الذي ظهر عليهم والرغبة في الفوز.

وقال لبيب في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن منتخب اليد قدم بطولة تاريخية مباريات قوية خارج توقعات الجميع.

وأضاف، أنه فخور بالفريق للانه يضم مجموعة من الاجيال مؤكدا أن البطولة القادمة سوف يحتل الفريق مركز افضل.

وتابع، أن لا يوجد شخص يتوقع ان يقدم المنتخب الوطني مباراة قوية امام الدنمارك.

وأتم، أن لائحة البطولة معلومة قبل انطلاق البطولة ومصر لديها 7 نقاط وقطر 6 فبالتالي مصر في المركز السابع.