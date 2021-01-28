الزمالك يصطدم بالمقاصة في رحلة البحث عن قمة الدوري.. اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة صعبة أمام ضيفه مصر المقاصة في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز وعينه على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية عقب تعثر غريمه التقليدي الأهلي ومنافسه أمام بيرميدز.
واقتنص بيراميدز تعادلًا ثمينًا بدون أهداف أمام ضيفه النادي الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ذاتها فى الدوري.
ويأمل لاعبو الزمالك فى تفادي فقد النقاط السهلة وتصدر الدوري من أجل المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014-2015،بعدما تعثر في المباراة السابقة بالتعادل السلبي مع أسوان ليفقد فرصة الانفراد بالقمة.
و يحتل الأهلي يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، لكن فوز الزمالك على المقاصة يرفع رصيده إلى النقطة رقم 23 ليرتقي إلى قمة الجدول منفردًا.
على الجانب الأخر يحتل مصر المقاصة تحت قيادة المخضرم إيهاب جلال المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، بفارق 7 نقاط فقط عن فريق الزمالك.
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