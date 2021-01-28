رابح ماجر لـ دوت الخليج: الأهلي يمتلك لاعبين كبار.. والفوز على بايرن ميونخ ليس مستحيلا

أكد رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية، أن الأهلي قادر على تحقيق مفاجأة أمام بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية، حال تخطي الدحيل القطري.

وقال رابح ماجر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : مواجهة الأهلي والدحيل ستكون صعبة على كلا الفريقين ف الدحيل فريق جيد ويضم لاعبين مميزين، ولديه طموح في هذه المباراة في البطولة، كما أن بطولة مونديال الأندية ستقام على أرضه".

وأضاف رابح ماجر:" أما بالنسبة للأهلي فهو فريق إنجازات ولديه خبرة كبيرة والتكهن بنتيجة المباراة صعب جدا".

وأشار رابح ماجر :" الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين الكبار من ضمنهم مجدي قفشة وحسين الشحات وحمدي فتحي والحارس َمحمد الشناوي".

وعن إمكانية تحقيق الأهلي مفاجأة أمام بايرن ميونخ" حال تخطي الدحيل "، أوضح رابح ماجر :" بايرن ميونخ هو المرشح الأول للفوز باللقب، لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم، والدليل على ذلك فوز الجزائر على ألمانيا في بطولة كأس العلم عام 1982، التي أقيمت في إسبانيا ".

واستطرد :"المهمة ستكون صعبه على الأهلي، وسيكون مطلوبا من الفريق مجهودات إضافية في هذه المباراة".

واختتم :" في النهاية أتمنى التوفيق للأهلي والدحيل ممثلي العرب في كأس العالم للأندية".

وتستضيف قطر بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.