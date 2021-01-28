أخبار الرياضة.. قناة الأهلي تهاجم الجبلاية بسبب التحكيم.. تجميد مصطفى محمد.. رضا عبد العال: أنا أفضل مدرب في مصر

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

شن هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق هجوما لاذعا على اللجنة الثلاثية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية التي تلقاها فريق الكرة خلال الفترة الأخيرة.

أكد أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق على حسم إدرة القلعة البيضاء لملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق غدا الخميس.

أكد رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا أنه أفضل مدرب في مصر رغم النتائج السلبية للفريق فى القسم الثاني.