نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال أسيا 2021 قرعة نارية تسفر عن مواجهات مثيرة في دوري المجموعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرعة دوري أبطال أسيا 2021 قرعن نارية تسفر عن مواجهات مثيرة في دوري المجموعات حيث أقيمت صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021 قرعة سحب دوري أبطال أسيا في العاصمة الماليزية كوالالمبور من قبل الاتحاد الأسيوي لكرة القدم خلال حفل افتراضي مع الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا، وهي التي يرتقبها جميع عشاق الكرة في أسيا لمعرفة ما هي المجموعة التي سيقع بها الفريق المفضل لديهم، وهل ستكون المجموعة الواقع بها شرسة وقوية، أم عادية، وقد أسفرت القرعة عن مواجهات ساخنة بين الفرق، وهذا هو ما سوف نعرضه لكم في هذا المقال.

قرعة دوري أبطال أسيا 2021

أقام الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم قرعة دوري أبطال أسيا، ومن الجدير بالذكر أن هذه النسخة من البطولة القارية ستكون مختلفة عن ذي قبل حيث سيشارك في هذه النسخة 40 فريقاً، عن النسخة الماضية التي شارك بها 32 فريقاً فقط، وسوف يتم تقسيم هذه الأندية ال40 على 10 مجموعات في دوري المجموعات، وسيتم تقسيم العشر مجموعات بالتساوي بين منطقتي شرق وغرب أسيا، حيث سيشارك 20 فريقاً في منطقة غرب أسيا، و20 فريقاً في منطقة شرق أسيا، وبالتالي ستنقسم 10 المجموعات إلى خمس مجموعات في شرق أسيا، وخمس مجموعات في غرب أسيا، وبالنسبة لتأهل الفرق سوف يتأهل من دور المجموعات من يتصدر المركز الأول في كل مجموعة، ,معهم أفصل ثلاث فرق من سوف تحصد المركز الثاني.

نتائج قرعة دوري أبطال أسيا دور المجموعات في غرب أسيا

المجموعة الأولى : ويقع بها فريق الهلال السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي، الاستقلال الطاجيكستاني، والمتأهل من أجمك الأوزبكي والغرافة القطري.

: ويقع بها فريق الهلال السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي، الاستقلال الطاجيكستاني، والمتأهل من أجمك الأوزبكي والغرافة القطري. ا لمجموعة الثانية : تقع بين فريق الشارقة الإماراتي،وفريق باختاكور الأوزبكي، وفريق تراكتور الإيراني، والمتأهل من فريق الوحدة السعودي وفريق القوة الجوية العراقي.

: تقع بين فريق الشارقة الإماراتي،وفريق باختاكور الأوزبكي، وفريق تراكتور الإيراني، والمتأهل من فريق الوحدة السعودي وفريق القوة الجوية العراقي. المجموعة الثالثة : تقع بين فريق الأهلي السعودي، وفريق الدحيل القطري، وفريق الشرطة العراقي، وفريق استقلال طهران الإيراني.

: تقع بين فريق الأهلي السعودي، وفريق الدحيل القطري، وفريق الشرطة العراقي، وفريق استقلال طهران الإيراني. ا لمجموعة الرابعة : يقع بها فرق النصر السعودي، والوحدات الأردني (المتأهل لأول مرة لدوري أبطال أسيا)، والمتأهل من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

: يقع بها فرق النصر السعودي، والوحدات الأردني (المتأهل لأول مرة لدوري أبطال أسيا)، والمتأهل من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني. المجموعة الخامسة: يوجد بها فريق الريان القطري، وبيرسبوليس الإيراني، جوا الهندي، والمتأهل من الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.

نتائج قرعة دوري أبطال أسيا دور المجموعات في شرق أسيا