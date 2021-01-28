ويسعى فريق البنك الأهلي بقيادة مدربه محمد يوسف، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة أمام طلائع الجيش في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام إنبي 3 - 2.
وفشل البنك الأهلي في تحقيق الفوز في آخر 6 مواجهات بمسابقة الدوري ، حيث تعادل في 4 مباريات ، وخسر مباراتين.
في المقابل يطمح طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني في انتزاع الثلاث نقاط من البنك الأهلي للابتعاد عن مراكز الهبوط.
كان طلائع الجيش خسر أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.
ويحتل البنك الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 15.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الزمالك مع مصر المقاصة، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب بتروسبورت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقاء الجريحين.. البنك الأهلي يستضيف طلائع الجيش في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.