الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشكل كبير، على التشكيل الأساسي لمواجهة توتنهام المقرر لها اليوم، الخميس، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ومن المتوقع أن يتواجد النجم المصري محمد صلاح، ضمن تشكيلة ليفربول الأساسية لمواجهة توتنهام.
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.
خط الوسط: فينالدوم - تياجو ألكانتارا - جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.
ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.
وفشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وتعادل مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، وأخيرا خسر أمام بيرنلي بهدف دون رد
ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام، صاحب المركز السابع.
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