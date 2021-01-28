اتحاد الكرة يعلن دعم هاني أبوريدة في انتخابات الفيفا

جدد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، دعمه للمهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فى انتخابات الفيفا القادمة المقرر إقامتها يوم ١٢ مارس المقبل فى الرباط.

وقال أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: علاقاتنا متميزة بجميع المرشحين سواء للرئاسة أو العضوية و نسير على نهج الفيفا و ندعم بكل قوة مرشحنا المهندس هاني ابوريدة.. و لمن لا يعرف ا

أبوريدة أقدم أعضاء مجلس الفيفا و هو المستمر الوحيد على مستوى العالم في الفيفا منذ التصويت لاستضافة كأس العالم روسيا ٢٠١٨ و قطر ٢٠٢٢.

كان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكد فى وقت سابق على وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية كافة خلف المهندس هاني أبو ريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، وفق تنسيق عالي المستوى.

وأضاف أن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو امكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبو ريدة، داعيا الجميع باتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.

يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد أجاز ترشح 17 مرشحا في الانتخابات الأفريقية المقبلة المزمع اقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.