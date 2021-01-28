حذّر الإعلامي أحمد شوبير من خطر قد يواجه مسابقة الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة.وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر، كان لازم اتحاد الكرة يضع لائحة ويطبقها خلال الفترة القادمة، بمعنى اللجنة السابقة اشترطت وجود 15 إصابة كورونا لتأجيل أي مباراة في الدوري، في حين ترى اللجنة الحالية أن هذا الرقم كبير، إذا يجب عليها تحديد عدد إصابات معين لتأجيل أي مباراة".
وتابع شوبير: "لا يجب أن يقول اتحاد الكرة للأندية لو عندك 5 إصابات كلمني، وسوف اتخذ القرار بشأن هذا الأمر".
وأشار شوبير: "هذا الأمر يضع الدوري المصري في أزمة كبيرة جدا جدا جدا، وما يخفيني أيضا هو الحديث عن موضوع الجدارة الرياضية".
وواصل شوبير: "إذا كان هناك عدم تركيز على مسابقة الدوري يبقى كارثة، لا نتملك رفاهية الوقت، مسابقة الدوري انطلقت بشكل متأخر، كما أن اتحاد الكرة تورط عندما صرح بإعطاء شهر للمنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى 6 مباريات مؤجلة، من ضمنهم مباراة الأهلي والزمالك، وأيضا ستؤجل للأهلي مباريات بسبب كأس العالم للأندية، وستؤجل مستقبلا بسبب دوري أبطال أفريقيا".
واختتم شوبير:" الدوري المصري في مهب الريح، أنا بحذر حتى لا تقولوا بعد ذلك لماذا لم تتحدث عن هذا الأمر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.