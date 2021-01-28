نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للدخان والألومنيوم والمنيا بالجولة الـ 11 من القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب سمسطا مواجهة صعبة أمام فريق الشرقية للدخان، في الثانية والنصف من عصر الجمعة - 29 يناير - في إفتتاح مواجهات الجولة الـ 11 للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني.

حيث يشهد ملعب اهناسيا لقاء شباب سمسطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 10 نقاط مع فريق الشرقية للدخان المتصدر بقيادة علاء إبراهيم برصيد 25 نقطة.



وحقق فريق الشرقية للدخان الفوز في الجولة الماضية على فريق قنا بهدفين نظيفين بينما تعادل فريق شباب سمسطا مع فريق الألومنيوم

بدون أهداف.



ومن المقرر أن تستكمل الجولة السبت - 30 يناير - بالمواجهات التالية : ومن المقرر أن تستكمل الجولة السبت - 30 يناير - بالمواجهات التالية : 1- المنيا مع تليفونات بني سويف

يستضيف فريق المنيا وصيف المجموعة بقيادة شديد قناوي برصيد 20 نقطة فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الخامس عشر بقيادة محمد جمال برصيد 7 نقاط.



شهدت الجولة الماضية هزيمة فريق المنيا بهدف دون رد من فريق سوهاج بينما تعادل فريق تليفونات بني سويف مع فريق شبان قنا بدون أهداف.

2- الإعلاميين مع قنا



يلتقي فريق الإعلاميين صاحب المركز الثالث بقيادة ياسر الكنانى برصيد 17 نقطة مع فريق قنا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمود إبراهيم برصيد9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل الإعلاميين مع الفيوم بهدف لمثله، بينما تلقى قنا الهزيمة بهدفين دون رد من الدخان.



3- شبان قنا مع الألومنيوم



يواجه فريق شبان قنا صاحب المركز السابع بقيادة كمال الزين برصيد15 نقطة نظيرة فريق الألومنيوم صاحب المركز الرابع بقيادة حسين عبد اللطيف برصيد 17 نقطة.



وتعادل الشبان مؤخرا مع تليفونات بني سويف بدون أهداف، كما تعادل الألومنيوم مع مركز شباب سمسطا.



4- الفيوم مع ديروط



يحل فريق ديروط صاحب المركز الخامس بقيادة محمد صديق ضيفأ على فريق الفيوم صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد بكرى

يدخل الفريقان اللقاء برصيد 15 نقطة، وتعادل الفيوم مؤخرا مع الإعلاميين ، كما تعادل ديروط مع فريق بنى سويف.



5- بنى سويف مع كيما أسوان



يخوض فريق بنى سويف صاحب المركز السادس بقيادة محمد يوسف برصيد15 نقطة لقاء محفوف بالمخاطر أمام فريق كيما أسوان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة عادل عبد الحميد لحمه برصيد 9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل بنى سويف مع ديروط 1-1 بينما تلقى فريق كيما أسوان الهزيمة بهدف دون رد من طهطا.



6- طهطا مع بترول أسيوط



يلعب فريق طهطا الذي يحتل المركز الرابع عشر بقيادة محمد إسماعيل برصيد 9 نقاط مع فريق بترول أسيوط صاحب المركز العاشر بقيادة

كرم جابر برصيد 12 نقطة.



شهدت الجولة الماضية فوز طهطا على فريق كيما أسوان بهدف، وتعادل البترول مع فريق أسمنت أسيوط بهدف لمثله.



7- أسمنت أسيوط مع سوهاج



يواجه فريق أسمنت أسيوط متذيل المجموعة بقيادة هيسم صالح بقيادة 4 نقاط فريق سوهاج صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد خلف برصيد 15 نقطة.



وفاز فريق سوهاج في اللقاء السابق على فريق المنيا بهدف، وتعادل الأسمنت مع البترول بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الأولى