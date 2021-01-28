أحمد حجازي يحقق رقما مميزا مع نادي اتحاد جدة

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي قد انضم لصفوف نادي اتحاد جدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي.

محمد يوسف

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