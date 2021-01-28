نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد: أحرجنا الدنمارك وكنا ندا قويا له (فيديو) في المقال التالي



وأضاف يحي خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن المنتخب الدنماركي قوي جدًا ويمتلك عناصر تلعب في صفوف أقوى أندية العالم، كما أنه يمتلك كل الحلول التي تؤهله للفوز بالمباريات.

وتابع، أن المنتخب المصري أحرج نظيره الدنماركي واستطاع أن يكون ندًا قويًا له: "المنتخب الدنماركي استغل الهجوم الخاطف في الشوط الأول، لكن الامر تغير في الشوط الثاني واستطاع المنتخب أن يعوض الفارق في بداية الشوط الثاني، والحد من خطورة الهجوم الخاطف لبطل العالم".

أحمد جودة - القاهرة - قال يحي يوسف لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد الأسبق، إن المنتخب الوطني قدم أداء رائعا للغاية ضد منتخب الدنمارك بطل العالم في النسخة السابقة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة العالم لكرة اليد، بالرغم من الخسارة وتوديع البطولة بالركلات الترجيحية.

وأردف: "كل منتخب دلوقتي بيتفرج على المنتخبات المنافسة وبيبقى عارف كل لاعب وتحركات وأداء لكل أفراد المنتخب، والمنتخب الدنماركي حاول اللعب بسرعة لإجبار المنتخب على تغييراللاعبين أو استغلال عدم انتظام الدفاع في أول 4 ثواني من الهجمة، وإذا وجد المساحة اللازمة فإنه ينهي الهجمة أو يجبر الفريق على عدم الدفع بإبراهيم المصري لتقليل قوة الدفاع".

