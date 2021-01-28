نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل رسالة موسيماني إلى حسين الشحات قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر استعادة مستواه مستواه مرة أخرى في بطولة كأس العالم للأندية.

وتطير بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا الجمعة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنطلق يوم ٤ فبراير المقبل.

وشدد موسيماني على الشحات ضرورة استعادة مستواه وصنع الفارق مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية خاصة وأنه شارك في البطولة قبل ذلك بقميص العين الإماراتي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل بمشاركة الأهلي باعتباره بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.