الرياضة

تفاصيل رسالة موسيماني إلى حسين الشحات قبل مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر استعادة مستواه مستواه مرة أخرى في بطولة كأس العالم للأندية.

 

وتطير بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا الجمعة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنطلق يوم ٤ فبراير المقبل.

 

وشدد موسيماني على الشحات ضرورة استعادة مستواه وصنع الفارق مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية خاصة وأنه شارك في البطولة قبل ذلك بقميص العين الإماراتي.

 

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل بمشاركة الأهلي باعتباره بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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