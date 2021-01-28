نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الخميس نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لوريس.
خط الدفاع: اورييه، داير، دهورتي، سانشيز.
خط الوسط: هويبيرج، ندومبيلي، موسي سوسوكو.
خط الهجوم: سون، هاري كين، جاريث بيل.