الشباب والرياضة تعقد الاجتماع الثاني لفرق عمل مبادرة "رواد مصر"

عقدت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب) بالتعاون مع مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية اللقاء التجميعي الثاني لفرق عمل مبادرة "رواد مصر".

تهدف مبادرة "رواد مصر" إلى إنتاج نظام مفتوح ذاتي التطور لإدارة وحوكمة منظومات ريادة الأعمال بوزارة الشباب والرياضة من خلال خبراء يوفرهم مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في مجال الإدارة والتعليم وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من فاعلية النظام فور إنتاجه.

وتستهدف المبادرة تحقيق رؤية مصر 2030 في الربط بين دور وزارة الشباب والرياضة ومختلف المبادرات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال مع توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية. كما تساهم في بناء مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، يتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية، وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المحفزة لتوطين وإنتاج المعرفة والابتكار.

واستعرض اللقاء ما تم إنجازه خلال الشهر الأول من الإعداد للمبادرة من فرق العمل، وآلية التشبيك بين تلك الفرق للوصول الى إنتاج نظام مفتوح ذاتي التطور لإدارة وحوكمة منظومات ريادة الاعمال بالوزارة.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والدكتور أحمد سمير رشدي عميد المركز ونائب رئيس اللجنة العليا - مبادرة "رواد مصر" وممثلي الوزارة والأكاديمية.