11 شركة عالمية تتنافس للحصول على ملف الـ var بالدورى.. فبراير المقبل

تتنافس ١١ شركة عالمية على نيل مناقصة تقنية الفيديو الـ var فى الدورى الممتاز، والتى تم تحديد موعد لإجرائها خلال شهر فبراير المقبل.

يأتي ذلك بعدما قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، إنهاء عمل الشركة الإسبانية المشرفة على ملف تقنية الفيديو بعد الأخطاء التى ظهرت جراء تطبيق التقنية في الدورى المصرى.

كانت أندية القسم الممتاز أوصت في اجتماعها الأخير مع الاتحاد المصري لكرة القدم، على قواعد الموسم المقبل بتحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين دون تصنيف أو تحديد مراكزهم.

وتضمنت أيضا التوصيات تثبيت فترة القيد الشتوية في شهر يناير والمشاركة في مسابقات الناشئين الرئيسية في القسم نفسه الذي يشارك فيه الفريق الأول للنادي.

كما أوصت أندية القسم الأول بتأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم المقبل، والطلب من اتحاد الكرة العمل على إيجاد بديل فيما لو تعرضت تقنية VAR للتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، وذلك لضمان استمرار تطبيق التقنية بالملاعب.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، اجتمعت مؤخرا برؤساء ومسئولي أندية القسم الممتاز، حيث استمعوا لشرح واف عن أوضاع المسابقة التي تهم الأندية المشاركة في المسابقة.

وأكد أحمد مجاهد أن اتحاد الكرة يتمنى لو ينتهي الموسم في منتصف يوليو، إلا أن عدم وجود سوى 4 سيارات للفار أجبرتنا على اقامة مباريات كل جولة على ثلاثة أيام.

فيما أشار إلى القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل ناد يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الأندية التي فوجئت بوجود اصابات بين صفوف فريقها أن تعيد ترتيب أوضاعها حسب الظروف الجديدة، وليس استمرار تأجيل مبارياتها، حيث إن اللاعب المصاب يحتاج إلى أكثر من شهر للعودة إلى الملاعب.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إنه بصدد الإرسال رسميا للأندية بمقترح جديد لتعديل بند الجدارة الرياضية في لائحة المسابقات، بعد أن لمس أن هناك ظلما قد يقع على بعض الأندية في حالة تطبيقه بالصياغة الحالية.

وفيما يتعلق بمسابقات الناشئين، قال رئيس الاتحاد إن الاتحاد في انتظار قرار لجنة الأزمات بهذا الخصوص بعد رفع أمر كيفية الحفاظ على أبنائنا لوزارة الشباب والرياضة.