كلاكيت تاني مرة.. مصر تحصد المركز السابع خلال تنظيمها لمونديال اليد

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، مشواره في بطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، باحتلال المركز السابع بعد نهاية مباريات ربع نهائي المونديال.

وحقق "الفراعنة" المركز السابع عقب خسارتهم أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 39 – 38 في دور الثمانية.

وقدم لاعبو منتخبنا مباراة قوية أمام بطل العالم واكتسبوا احترام العالم أجمع بعد الأداء الرائع الذي قدموه في مباراة ملحمية.

وحصل منتخبنا الوطني على 7 نقاط بعد نهاية الدور الرئيسي، فيما جاء المنتخب القطري ثامنًا برصيد 6 نقاط.

وكان منتخبنا الوطني قد أنهى النسخة التي نظمتها مصر عام 1999 في المركز السابع أيضًا.