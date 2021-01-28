سلطت الصحف العالمية الضوء على مباراة مصر والدنمارك، التي أقيمت أمس، الأربعاء، بصالة ستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها أرض الفراعنة حتى نهاية شهر يناير الجاري.
وودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء، بعد التعادل في الأشواط الإضافية مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، في مباراة ملحمية قدمها الفراعنة أمام أبطال العالم.وجاءت أبرز ردود أفعال الصحف العالمية على نتيجة مباراة مصر والدنمارك كالتالي:
موندو ديبورتيفو الإسبانية:
الدنمارك بطل العالم إلى نصف نهائي مونديال اليد بعد مباراة مؤلمة أمام مصر
سي إن إن:
منتخب مصر يودع مونديال اليد بعد مباراة ملحمية مع الدنمارك
فرانس تي في:
نهاية غير واقعية.. الدنمارك تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لليد على حساب مصر
صحيفة " يولاندس بوستن" الدنماركية
الدنمارك إلى نصف نهائي مونديال اليد بعد مباراة مجنونة أمام مصر
صحيفة " BT الدنماركية":
الدنمارك تصعد إلى نصف النهائي بعد مباراة مرعبة أمام مصر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رعب وجنون.. ماذا قالت الصحف العالمية عن ملحمة مصر والدنمارك؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.