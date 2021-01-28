شاهد.. الموت يفجع أحمد مرتضى منصور

أعلن أحمد مرتضى منصور ابن مرتضى منصور رئيس نادي لزمالك السابق، وفاة حماته.

وغرد أحمد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "البقاء لله توفت الى رحمة الله حماتي الحاجه وفاء عبد الوهاب دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وكان قد وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، التهنئة للثلاثي محمد عمر وحازم إمام وحسام غالي على نيلهم ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعيين في مجلس النواب.

وقال اتحاد الكرة عبر حسابه على "تويتر": "الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ الكابتن محمد عمر والكابتن حازم إمام والكابتن حسام غالي بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم أعضاء بمجلس النواب لينضموا إلى زملائهم الرياضيين الذين نجحوا في انتخابات المجلس".

الثلاثي عمر وحازم وغالي سبق لهم تمثيل جميع المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية خلال مشوارهم مع كرة القدم.