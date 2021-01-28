ضربة موجعة فى المقاصة قبل ساعات من مواجهة الزمالك

تلقى إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021.
وتعرض عماد فتحى نجم الفريق إلى الإصابة بشد فى العضلة الخلفية مما أدى إلى خروجه من معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك واستبعاده من المباراة.
ويعد عماد فتحى واحدا من اللاعبين الذين يعتمد عليهم إيهاب جلال فى المقاصة فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب.
وكان إيهاب جلال أعلن اختيار 22 لاعبا فى قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك وضمت القائمة محمد كوكو ومحمود حمدي وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وعاصم سعيد وهشام محمد وخالد أوتشو ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل “أمو” ومحمود الغزالي وعماد فتحي وأحمد صبيحة وعبد الله مجدي ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي ومروان حمدي.
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