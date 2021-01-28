ضربة موجعة فى المقاصة قبل ساعات من مواجهة الزمالك

تلقى إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021.

وتعرض عماد فتحى نجم الفريق إلى الإصابة بشد فى العضلة الخلفية مما أدى إلى خروجه من معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك واستبعاده من المباراة.



ويعد عماد فتحى واحدا من اللاعبين الذين يعتمد عليهم إيهاب جلال فى المقاصة فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب.

وكان إيهاب جلال أعلن اختيار 22 لاعبا فى قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك وضمت القائمة محمد كوكو ومحمود حمدي وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وعاصم سعيد وهشام محمد وخالد أوتشو ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل “أمو” ومحمود الغزالي وعماد فتحي وأحمد صبيحة وعبد الله مجدي ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي ومروان حمدي.