أحمد سامى يبدأ دراسة مباريات الإسماعيلى قبل مواجهته فى الدورى

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أحمد جودة - القاهرة - يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة مباريات فريق الإسماعيلى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه فى الجولة القادمة من الدورى العام وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت فى الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام والتى انتهت بفوز "الموج الأزرق" بهدفين مقابل هدف واحد، وشهدت المباراة تألق مصطفى فتحى الوافد الجديد من الزمالك للمباراة الثانية على التوالى.

ويواصل فريق سموحه تدريباته اليوميه على ملعب النادى بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للفريق عقب مباراة ذئاب الجبل ، وذلك لتخفيف الضغوط البدنية على اللاعبين بسبب توالى المباريات.

ويسعى أحمد سامى إلى علاج الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباراة الماضية لتجنب تكرارها خاصة وأن الإسماعيلى يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين أصحاب القدرات العالية خاصة فى الخط الأمامى.

وقد أبدى مدرب سموحه رضاه عن المستوى الفنى العالى الذى ظهر عليه أحمد حمدى عبدالقادر صانع ألعاب الفريق القادم على سبيل الإعاره لمدة موسمين من الأهلى، وذلك بعدما بات من اهم الأوراق الرابحة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى لسموحه خلال المباريات الاخيرة فى الدورى.

ونجح أحمد عبد القادر فى لفت الأنظار بقوة بعدما استطاع إحراز هدف سموحة الأول أمام المقاولون العرب فى اللقاء الأخير بالدورى وذلك بفضل المجهود الكبير الذى يبذله المدير الفنى فى توظيف قدرات لاعبيه داخل المستطيل الأخضر.