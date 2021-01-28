نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تستضيف النسخة الثانية من الدورة الدولية للمنتخبات الاوليمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم الموافقة رسميا علي العرض الرسمي المقدم من شركة مودرن سبورتس باستضافة النسخة الثانية من الدورة الدولية للمنتخبات الاوليمبية في مدينة جدة وتحديداخلال فترة التوقف الدولي من ٢٢ الي ٣١ مارس المقبل استعدادا الاوليمبياد طوكيو.

وحصل الاتحاد السعودي لكرة القدم علي الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية في المملكة المعنية لاستضافة البطولة الودية بمشاركة اقوي المنتخبات العالمية بكامل نجومهم علي غرار النسخة الاولي من البطولة والتي انطلقت في جمهورية مصر العربية شهر نوفمبر الماضي

وحصلت شركة مودرن سبورتس علي موافقة رسمية من منتخبي البرازيل و الارجنتين والمنتخب السعودي بالاضافة الي احد المنتخبات الاوروبية كما سيتم دعوة المنتخب

المصري للمشاركة في تلك النسخة .