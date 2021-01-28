نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال آسيا 2021 جدول المباريات والقنوات الناقلة لها AFC Champions League في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطولة دوري أبطال آسيا 2021 AFC Champions League بعدما أسفرت القرعة أمس الأربعاء عن المجموعات التي وقعت بها الفرق العربية في البطولة في مجموعات نارية،أصبح يبحث الجميع عن جدول مباريات بطولة أبطال أسيا وما هي القنوات التي ستقوم بإذاعة المباريات، وما نلاحظه اهتمام عشاق الكرة الأسيوية العاشقين لفرقهم ويريدون متابعة كل ما هو جديد ومعرفة الأندية التابعة لهم وموعد مباريات فرقهم كل هذا سوف نخبركم به في هذا المقال.

بطولة دوري أبطال آسيا 2021 AFC Champions League

مما لاشك فيه أن هذه النسخة الحالية من البطولة والتي أسفرت عنها قرعة دوري أبطال أسيا 2021، ستكون نسخة تاريخية، بعد تغير نظالم البطولة عن الأعوام السابقة التي كان عدد الأندية المشاركة بها هم 32 نادياً فقط، ولكن بعد ظهور هذا الفيروس فقد تغير وأصبح عدد الأندية المشاركة في هذه النسخة هم 40 نادياً سيشارك في دور المجموعات، وقد تم تقسيم هذه الأندية الأربعين بالتساوي بين منطقتي شرق، وغرب أسيا حيث سيشارك من غرب أسيا 20 نادياً، ونصف الفرق المشاركة من الغرب معظمها من الدول العربية، والخليج العربي حيث سيشارك من خمس فرق فقط من السعودية غير باقي الدول الأخرى، ومن شرق أسيا 20 نادياً أيضاً.

وبالنسبة لتقسيم الفرق سيتم تقسيم منطقة الغرب المكونة من 20 نادياً إلى 5 مجموعات كل مجموعة بها أربع فرق، وبنفس الطريقة لفرق الشرق ستنقسم إلى خمس مجموعات أيضاً، وتقسيم المجموعات أسفر أنه لن يقع فريقين من نفس الدولة في نفس المجموعة، وبالنسبة للأندية التي سيلعب عليها مباريات دور المجموعات ، تم تحديد 5 دول من الغرب، وأيضاً 5 من الشرق ليستضيفوا مباريات المجموعة للعب عليها، وأنه لن يخرج أي نادي من منطقة الشرق ليلعب في منطقة الغرب، والعكس صحيح، كلاً سوف يلعب في منطقته سواء الشرق أو الغرب منعاً للتنقل بين الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2021

كان فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي هو من حصد لقب النسخة الماضية في البطولة على حساب فريق بيرسيبوليس الإيراني في فقاعة صحية في العاصمة القطرية الدوحة، ولذل سوف يشارك فريق أولسان هيونداي الكوري في كأس العالم للأندية في قطر.

وسوف يتأهل إلى دور ال16 هما صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 3 أندية سوف تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.

دور المجموعات في منطقة الغرب سوف يقام في الفترة من 14 إلى 30 نيسان أي شهر أبريل المقبل.

وسوف يقام دور المجموعات لمنطقة الشرق في الفترة من 21 نيسان أي شهر أبريل، و7 أيار المقابل لشهر مايو بنظام التجمع.

أما المباريات التي ستكون ضمن الأدوار الإقصائية هي مباريات دور ال16 التي ستلعب في الفترة ما بين 13، 15 أيلول/ سبتمير المقبل.

أما مباريات الربع النهائي سوف تكون في الفترة ما بين 27، 29 أيلول/سبتمبر، وسوف تكون المنافسة من جولة واحدة.

أما مباريات النصف النهائي سوف تكون في الفترة ما بين 19، 20، 26، و27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل وستكون ضمن مباراتي ذهاب، وعودة.

أم مباريات الدور النهائي للفوز باللقب ستكون ضمن مباراتي ذهاب وعودة، وستكون في يومي 21، و27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2021

سوف تذاع مباريات دوري الأبطال من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية bein sports، فهي القنوات الوحيد في الشرق الأوسط من لها حق بث مباريات بطولة أسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وكأس العالم للأندية، والمنتخبات، وغيرها من المباريات العالمية.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 للدور التمهيدي

الفرق التي ستشارك في الدوري التمهيدي هما من منطقة الشرق.

المباراة موعد المباراة توقيت المباراة بريسباني رور – كايا لويلو 7 نيسان/أبريل 2021 – ملبورن سيتي – شان يونايتد 7 نيسان/أبريل 2021 – جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 للملحق الشرقي والغربي للتأهل لدور المجموعات جدول مباريات الملحق الشرقي 2021 للتأهل لدور المجموعات



المباراة موعد المباراة توقيت المباراة بكين جوان – الفائز من الدور التمهيدي 1 14 نيسان/أبريل 2021 – سيريزو أوساكا – الفائز من الدور التمهيدي 2 14 نيسان/أبريل 2021 – بوهانج ستيلرز – راتشابوري ميتري فول 14 نيسان/أبريل 2021 – دايجو – تشيانجراي يونايتد 14 نيسان/أبريل 2021 –

جدول مباريات الملحق الشرقي 2021 للتأهل لدور المجموعات