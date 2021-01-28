كما انفرد دوت الخليج.. الزمالك يعلن قرب انتقال مصطفى محمد لجالاطا سراى التركى

أعلن عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب انتهاء صفقة إعارة مصطفى محمد لنادي جالاطا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سالم، في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "الخلاف مع سانت إتيان كان على طريقة السداد، إلا أن تصريحات رئيس النادي الفرنسي جعلت الصفقة فى مهب الريح وباب المفاوضات مع النادي الفرنسى أغلق تماما بالضبة والمفتاح، وكان يجب أن نتخذ معها موقفا حاسما رغم تقديمهم 3 اعتذارات متتالية ولكن لم نتوقف عند الاعتذارات وقلنا إنها مرفوضة لأن الأمور دخلت في التشكيك في الذمم المالية".

وكشف أن جميع الأخبار المتداولة فى الصحف الفرنسية غير دقيقة بشأن انتقال مصطفى محمد لنادي سانت إيتيان الفرنسى، مؤكدا أن اليوم سيشهد إنهاء صفقة إعارة مهاجم الزمالك للدورى التركى.

وأضاف سالم: "الموضوع اتقفل وهيخلص النهارده تحديدا كل الأمور تسير في اتجاه الاتفاق مع جالاطا سراي إعارة لمدة سنة ونصف بنية البيع بقيمة 2 مليون دولار، في حالة الشراء 4 ملايين دولار".

وأنهى حديثه قائلا: "القناعة لدى مصطفى إن اللى تطوله أحسن من اللي ما تطولهوش، وجالاطا سراي من الفرق الكبيرة في الدوري التركي".