خالد بيومي عن تمديد الفيفا عمل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة: مبروك علينا

وجه خالد بيومي الخبير الكروى التهنئة إلى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تمديد عملها حتى شهر يوليو المقبل.

قال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مبروك علينا ‏تمديد عمل اللجنة الثلاثية حتى نهاية يوليو

أضاف : ‏قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 31 يوليو 2021.

كان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكد فى وقت سابق على وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية كافة خلف المهندس هاني أبو ريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، وفق تنسيق عالي المستوى.

أضاف أن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو امكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبو ريدة، داعيا الجميع باتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.

يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد أجاز ترشح 17 مرشحا في الانتخابات الأفريقية المقبلة المزمع اقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.