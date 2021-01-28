احمد عيد عبد الملك : أيمن حفني خير مثال علي حب المكان والانتماء

علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك ، علي رغبه ايمن حفني في العوده الي نادي الزمالك. وغرد احمد "من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام : " الانتماء وحب المكان الي ليه فضل عليك بيساوي كتير اوووي وأيمن حفني خير مثال لذلك و دي رسالة قوية لأي لاعب انه يعمل كل ما في وسعه علشان الجمهور يقدره و يكون في ضهره و سند ليه وحفني يستحق". من جانبه كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جلسة أيمن حفني مع مسئولي نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس النادي. وأكد خالد الغندور، في تصريحات على قناته الرسمية "يوتيوب"، أنه سيتم قيد أيمن حفني داخل صفَوف نادي الزمالك لمدة ٦ أشهر إضافة إلي المساهمة في علاج ابنته. وأوضح خالد الغندور، أن نادي الزمالك لم يتأخر في مساعده لاعبيه على مدار التاريخ. وتابع خالد الغندور "قيد أيمن حفني في أقل ٢٤ ساعة دليل على وقوف النادي مع أبنائه".

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