مؤمن صفا: منتخب اليد أبهر العالم .. وافتقدنا الجماهير فى المونديال

أكد مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أن منتخب مصر قدم عرضا رائعا أمام الدنمارك في الدور ربع النهائي رغم الخسارة.

وقال مؤمن صفا في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "إذا كانت البطولة أقيمت بحضور جماهيري، كان يستطيع منتخب مصر الوصول للأدوار النهائية".

وأضاف: "لقطة الرمية الجزائية التي حصل عليها منتخب الدنمارك في اللحظات الأخيرة وتعرض لاعب منتخب مصر للطرد، كانت من الصعب أن تحتسب حال وجود جماهير في الملعب".

وتابع: "بعيدا عن الفنيات فمصر أبهرت العالم في التنظيم الرائع للبطولة والجميع يتحدث ويشيد بما قدمته الدولة المصرية واستضافة حدث كبير في توقيت يعاني خلاله العالم من فيروس كورونا".

وزاد: "مصر أيضا أكدت أنها تمتلك منتخبا قويا في كرة اليد، رغم عدم خوض فترة إعداد قبل البطولة بالشكل المنتظر ولكن رغم ذلك ظهرنا بشكل مميز".