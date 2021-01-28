عودة الحراس الأجانب فى الدورى تثير الجدل.. خبراء: تؤثر على المواهب والأندية والمنتخبات

أصدرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد توصيات فى اجتماعها الأخير بتواجد ٥ محترفين أجانب على ألا يتم تحديد المراكز ومن بينها حراسة المرمى.

توصية الجبلاية بإعادة حراس مرمى الأجانب صادفت توافقا من بعض خبراء كرة القدم فيما واجهت رفضا من قبل آخرون.

دوت الخليج يرصد آراء الخبراء بشأن تأثير تفعيل قرار عودة حراس المرمى الأجانب إلى الدورى المصري على الأندية والمنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

فى البداية أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة إن عدم تواجد حراس أجانب في الدوري المصري ساهم في ظهور حراس على أعلى مستوى في الكرة المصرية مؤخرًا.

لفت إلى أن عودة الحراس الأجانب سيقلل من فرصة تواجد الحراس المصريين في الأندية الكبيرة لأنه مركز حساس.

فيما قال طارق سليمان مدرب حراس فريق البنك الأهلى إن عودة حراس المرمى الأجانب للدوري المصري قد يؤدي إلى خلل في هذا المركز في الأندية المصرية وفي حالة استعانة الأهلي والزمالك بحراس أجانب سيؤثر ذلك على المنتخب.

وعلق عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير اكاديميات النادي الأهلي على توصية عودة حراس المرمى الأجانب إلى الدوري المصري وقال: أندية الدورى ليست بحاجة إلى حراس مرمى أجانب ولا يوجد هناك حراس افريقيا أفضل من نظرائهم المصريين.

أضاف: المسابقة المحلية أفرزت أكثر من ١٠ حراس مرمى من المميزين والمنتخبات الوطنية لا تعاني فى الوقت الراهن من ندرة حراسة المرمى.

استطرد: أتمنى أن تستمر حراسة المرمى من العناصر المحلية نظرا لوجود قاعدة عريضة من الحراس الذين ظهروا بشكل قوى فى مختلف أندية الدورى الممتاز.

وقال أيضا: أرجو أن اتحاد الكرة المصرى ألا يلجأ إلى إعادة حراس المرمى الأجانب إلى المسابقة المحلية حفاظا على المواهب فى ذلك المركز التى ظهرت بمردود جيد واستفادت من خلاله مختلف المنتخبات الوطنية والفرق المحلية.

بينما أكد هاني العقبي نجم النادى الأهلى السابق أن توصية عودة حراس المرمى الأجانب إلى الدورى المصري لا يمثل أية أزمة حقيقية وقال: الاحتراف فى كافة دوريات العالم لا يفرق بين مهاجم وحارس مرمي بصفوف الفرق.

نوه إلى أنه لا توجد أدنى مشكلة أن يكون حارس المرمى فى أندية الدورى الممتاز محترفا من إنجلترا واسبانيا وايطاليا وكل دول أوروبا وأفريقيا.

أشار إلى أن الأزمة أن الجميع في مصر يشعرون أن عودة حراس المرمى الأجانب في الدورى الممتاز يمثل مشكلة خاصة مدربي الفرق للحراس لافتا إلى أنه لا يرى أي داعي للقلق حراء تفعيل التوصية.