خاص .. أول تعليق من وزير الرياضة على قرار الفيفا بالتمديد للجنة الثلاثية باتحاد الكرة لنهاية يوليو

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " بعد قرار تمديد عمل للجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة الى نهاية يوليو المقبل .

وقال وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان القرار جاء لينهى الكثير من الأزمات التى كانت من المتوقع أن تحدث اذا اقيمت الانتخابات كما ان محددا فى الجدول الزمنى لعمل اللجنة الثلاثية بناء على توصيات من الاتحاد الدولى .

وأشار وزير الرياضة الى أن حاليا يمكن عمل انتخابات اتحاد الكرة بعد انتهاء عمل اللجنة الثلاثية فى يوليو المقبل وفقا للقانون المصرى دون اى ثغرات فى مدة المجلس خاصة أنه سيكون وفقا للقانون الانتخابات الجديدة لمدة 4 سنوات قادمة.