منافس الأهلي.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل ميودراج

كشف مصدر بنادي المريخ السوداني مفاجأة مدوية بشأن رحيل الصربي ميودراج بيسيتش المدير الفني للفريق، قبل يومين فقط من توليه مهمة تدريب الفريق.

كان نادى المريخ السوداني، أعلن الاثنين الماضي، تعاقده مع ميودراج بيسيتش المدير الفني الأسبق للإسماعيلي لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ليفاجئ الجميع أمس، الأربعاء برحيل المدرب الصربي قبل يومين فقط من التعاقد معه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": أعلنا التعاقد مع ميودراج الإثنين الماضي رغم عدم توقيع العقود".

وتابع المصدر:" إدارة المريخ اختلفت مع ميودراج حول بعض بنود التعاقد، مما فشل التعاقد مع المدرب الصربي بشكل رسمي".

وواصل:"نفاضل بين مدربين عرب ومدربين من أوروبا، لاختيار الأنسب من بينهم لتولي قيادة المريخ خلال الفترة القادمة".