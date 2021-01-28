كشف مصدر بنادي المريخ السوداني مفاجأة مدوية بشأن رحيل الصربي ميودراج بيسيتش المدير الفني للفريق، قبل يومين فقط من توليه مهمة تدريب الفريق.
كان نادى المريخ السوداني، أعلن الاثنين الماضي، تعاقده مع ميودراج بيسيتش المدير الفني الأسبق للإسماعيلي لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ليفاجئ الجميع أمس، الأربعاء برحيل المدرب الصربي قبل يومين فقط من التعاقد معه.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": أعلنا التعاقد مع ميودراج الإثنين الماضي رغم عدم توقيع العقود".
وتابع المصدر:" إدارة المريخ اختلفت مع ميودراج حول بعض بنود التعاقد، مما فشل التعاقد مع المدرب الصربي بشكل رسمي".
وواصل:"نفاضل بين مدربين عرب ومدربين من أوروبا، لاختيار الأنسب من بينهم لتولي قيادة المريخ خلال الفترة القادمة".
وتضم مجموعة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، كلا من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا الكونغولي.
ومن المقرر أن يواجه المريخ السوداني نظيره الأهلي يوم 16 فبراير المقبل، في افتتاح مواجهاته في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منافس الأهلي.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل ميودراج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.