منتخبات المربع الذهبي بمونديال اليد تمتلك تاريخا حافلا بهذه المرحلة

عندما تصل بطولة العالم الـ27 لكرة اليد غدا الجمعة إلى الخطوة قبل الأخيرة بإقامة مباراتي المربع الذهبي للبطولة ، سينحصر الصراع بين أربعة منتخبات تمتلك خبرة كبيرة بالمربع الذهبي للبطولة.
ويصطدم المنتخب الدنماركي حامل اللقب بنظيره الإسباني بينما يلتقي المنتخب الفرنسي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب (ست مرات) بنظيره السويدي.
والقائمة التالية توضح تاريخ كل من المنتخبات الأربعة لدى وصولها إلى المربع الذهبي في مونديال اليد على مدار النسخ الـ26 الماضية للبطولة:
المنتخب الدنماركي:
اللقب: مرة واحدة في 2019
المركز الثاني: ثلاث مرات في 1967 و2011 و2013 .
المركز الثالث: مرة واحدة في 2007
المركز الرابع: ست مرات في 1938 و1958 و1970 و1978 و1982 و2009
المنتخب الإسباني:
اللقب: مرتان في 2005 و2013
المركز الثاني: -
المركز الثالث: مرة واحدة في 2011
المركز الرابع: ثلاث مرات في 1999 و2003 و2015
المنتخب السويدي:
اللقب: أربع مرات في 1954 و1958 و1990 و1999
المركز الثاني: ثلاث مرات في 1964 و1997 و2001
المركز الثالث: أربع مرات في 1938 و1961 و1993 و1995
المركز الرابع: مرتان في 1986 و2011
المنتخب الفرنسي:
اللقب: ست مرات في 1995 و2001 و2009 و2011 و2015 و2017
المركز الثاني: مرة واحدة في 1993
المركز الثالث: أربع مرات في 1997 و2003 و2005 و2019
المركز الرابع: مرة واحدة في 2007
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