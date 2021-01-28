وزير الرياضة يتفقد فرع نادي النادي بشيراتون

قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، بتفقد مشروع إنشاء فرع نادى النادى بشيراتون بمصر الجديدة؛ لمتابعة الإنشاءات الجارية على أرض الواقع، والتعرف على معدل الإنجاز بها.



وشملت جولة الوزير؛ حمام السباحة، وصالة الجيم، ومشروع الجراج، واطلع على عرض تقديمي حول إمكانيات النادي.



ويتضمن مشروع نادى النادى بشيراتون مجموعة من البنية التحتية الشبابية والرياضية الجارى إنشاؤها، منها مبنى إدارى مزود بصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبي، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحالِ تجارية.

وأشاد الوزير بتنوع البنية الإنشائية بالنادى والخدمات التي سيقدمها لرواده بعد الافتتاح، مشيرًا إلى سعى الوزارة نحو التوسع في إنشاء مشروع نادى النادى في مختلف المحافظات كونه مشروعا متكامل الخدمات يتيح للشباب والمواطنين ممارسة شتى الأنشطة.