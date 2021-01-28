حسم صفقة مصطفى محمد لـ سانت إيتيان .. الزمالك يرد بقوة على الإعلام الفرنسي

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، اقتراب انتهاء صفقة إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى نادي جالاطا سراي التركي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: " تم إغلاق ملف المفاوضات مع سانت إيتيان الفرنسى بشكل كامل ونهائى .. الخلاف مع سانت إتيان كان على طريقة السداد إلا أن تصريحات رئيس النادي الفرنسي، كان يجب أن نتخذ معها موقفًا حاسمًا".
أوأضاف : " أخبار الصحف الفرنسية عن اتمام الصفقة غير دقيقة، ونؤكد على أن باب المفاوضات مغلق تمامًا مع هذا النادي ومصطفى محمد يمكن أن يحترف بأي نادي إلا هذا الفريق، ونجهز لرفع قضية خلال الفترة المقبلة ضد سانت إيتيان ".
وعلى الجانب الأخر ، استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة مساء اليوم، الخميس، بملعب بتروسبورت فى المباراة المقرر إقامتها بينهما فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود الونش، محمد عبد الغني، حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود شيكابالا أو "عبد الله جمعة".
خط الهجوم: سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.
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