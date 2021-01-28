نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 حقائق تُلخص تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة قبل صدام الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الزمالك مواجهة نارية ضد نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك يدخل مباراة الليلة وفي جعبته 20 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، خلف غريمه التقليدي الأهلي متصدر الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فريق مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الزمالك ضد مصر المقاصة:-

- التقى الزمالك مع المقاصة في 15 مباراة (14 مباراة بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)، حقق الفريق الأبيض الفوز في 8 مباريات، مقابل 6 انتصارات للفريق الفيومي منهما فوزًا اعتباريًا بعد انسحاب المنافس، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة بينهما.

- أول مباراة جمعت الزمالك مع المقاصة كانت في 3 أكتوبر 2010 بالجولة الثامنة من بطولة الدوري، وفاز الزمالك 4 – 3، سجل أهداف الأبيض (شيكابالا – أحمد جعفر "هدفين" – محمود فتح الله)، وسجل للفريق الفيومي (أيمن حفني – أيمن كمال – حسين حمدي).

- سجل لاعبو الزمالك 22 هدفًا في شباك المقاصة، بينما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

- يتقاسم الثلاثي أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، وحسين الشحات وعمر النجدي ثنائي المقاصة السابقين لقب "هداف" مواجهات الفريقين وسجل كل منهما هدفين.

- أكبر انتصار شهدته مواجهات الزمالك والمقاصة، كان لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 4 – 1 في لقاء الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز بتاريخ 29 يناير 2019.

- الزمالك خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات ضد المقاصة، مقابل 3 "كلين شيت" للفريق الفيومي.

- 6 محترفين أجانب سجلوا أهدافًا في مواجهات الزمالك والمقاصة هم (عمر النجدي – مؤيد العجان – جون آنطوي – كابونجو كاسونجو – فرجاني ساسي – باولن فوافي).

- انسحب الزمالك من مواجهة المقاصة في لقاء الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز 2016 / 2017، اعتراضًا على تغيير موعد المباراة، وتم اعتبار الفريق الفيومي فائزًا 2/0.

- مواجهة وحيدة جمعت الزمالك والمقاصة في بطولة كأس مصر في الدور ربع النهائي للبطولة أغسطس عام 2019، وفاز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

- 3 أهداف جاءت من ركلات جزاء في مواجهات الزمالك والمقاصة سجلها (عمر النجدي – هاني سعيد – أحمد سمير).